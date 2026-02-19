عدلية حمص تباشر تنفيذ المرسوم رقم 39 لعام 2026 والقاضي بمنح عفو عام

مشروع المقاعد المدرسية نموذج لتأهيل طلاب الثانوية الصناعية الأولى في حمص لسوق العمل
لقاء سوري تركي في إسطنبول على هامش منتدى “صفر نفايات”
الهيئة الناخبة في الصنمين بريف درعا تستمع لبرامج مرشحي مجلس الشعب الانتخابية
مخرطة خشبية تقاوم الاندثار.. الحرفي مأمون الحلاق يوثّق التراث في معرض دمشق الدولي للكتاب
فعالية حول مرض الإيدز في مشفى الجولان الوطني لتسليط الضوء على مستجدات المرض ومكافحته
