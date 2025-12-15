انطلاق فعاليات الدورة 23 لمعرض بيلدكس بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية ودولية في مدينة المعارض

وقفة احتجاجية لأهالي بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة تنديداً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
صناعة الطوب والقرميد في سوريا تفتح آفاقاً جديدة في معرض دمشق الدولي
دورة تدريبية في قصر الثقافة بحمص لإحياء حرفة صناعة أطباق القش التراثية
باحث سوري يتمكن من إنتاج دواء حيوي من طفيليات اللاشمانيا
حملة “دير العز”.. قلوب السوريين تنبض بتضامن ليس له حدود.
