قضايا العمال في صدارة أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الرقة

ندوة حوارية حول دور المرأة بالمشاركة السياسية في سوريا ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي للكتاب
خطة عمل لإدارة سد الفرات تجمع بين الصيانة الضرورية والتشغيل الآمن للمنشأة
دموع الفرح تسبق خُطى العائدين إلى بيوتهم في شمال غزة مع وقف إطلاق النار
حضور استثنائي للزوار يعيد لمعرض دمشق الدولي ألقه
وزير الأوقاف يشارك بندوة حوارية في الدوحة بعنوان “نهضة دعوية ووقفية بخطى واثقة”
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