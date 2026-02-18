افتتاح مسجدين في منطقة الحولة بريف حمص مع حلول شهر رمضان المبارك

مواطنون في حلب يتحدثون عن قرار خفض أسعار المحروقات
مشروع تطويري شامل للبنية التحتية في مرفأ اللاذقية يرفع معايير العمل
نادي حمص الفداء يفوز على الكرامة 81-64 في دوري سيريتل لكرة السلة للمحترفين
زيارة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع إلى الجامع العمري في مدينة درعا
محافظ ريف دمشق يتحدث لمراسل سانا حول بطولة التحرير الوطنية لفروسية القفز على الحواجز
