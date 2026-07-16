الإعلان عن الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا (إعمار 2026) في أيلول المقبل

دمشق-سانا

أعلنت شركة “إفكت بلس” لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إطلاق الدورة الثانية من المعرض الدولي لإعمار سوريا (إعمار 2026)، الذي سيقام بين 13 و16 أيلول المقبل على أرض مدينة المعارض بدمشق، برعاية وزارات الاقتصاد والصناعة، والإدارة المحلية والبيئة، والسياحة، وهيئة الاستثمار السورية.

فرص واعدة للاستثمار في سوريا

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة المنظمة في فندق داما روز بدمشق اليوم الخميس، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية، أن فرص الاستثمار في سوريا واعدة في مختلف القطاعات، وأن الحكومة تعمل كفريق واحد عبر وزاراتها وهيئاتها لتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية المناسبة، وتحويل هذه الفرص إلى مشاريع حقيقية، مؤكداً أن إعادة إعمار سوريا مسؤولية وطنية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

من جهته، أكد وزير الزراعة باسل السويدان، أن إعادة إعمار سوريا تبدأ بإعمار الإنسان إلى جانب إعادة تأهيل القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن تعافي الزراعة يشكل أساساً لتعافي البلاد، داعياً مجالس الأعمال إلى إعطاء أولوية للاستثمار في القطاع الزراعي لدوره المحوري في دعم التنمية والاقتصاد الوطني.

منصة اقتصادية ومهنية

بدوره، أشار مدير المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة، إلى أن المؤسسة أولت قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية اهتماماً خاصاً، نظراً لأهميته في المرحلة المقبلة ودوره في تحريك الاقتصاد وتنشيط الصناعة وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المعرض يشكل منصة اقتصادية ومهنية تجمع الجهات الحكومية بالمستثمرين والمقاولين والمصنعين والخبراء.

من جانبه، أكد ممثل وزير السياحة، استشاري التطوير في الوزارة ساطع ياسين، أن إطلاق المعرض يمثل خطوة جدية لإعادة إعمار سوريا بطريقة مستدامة قائمة على شراكات استراتيجية، تعتمد على الثقة والابتكار، ونقل المعرفة والمصلحة المتبادلة، مشدداً على أن الازدهار يصنع بالإرادة وحسن الإدارة وتكامل الجهود.

270 شركة من 23 دولة

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة باسل السيد في تصريح لـ سانا، أن المعرض يستضيف أكثر من 270 شركة من 23 دولة، ويغطي تخصصات البنى التحتية، والإنشاءات والطاقة والطاقة المستدامة والصناعة وخطوط الإنتاج والتدفئة والتكييف والتبريد وتقنيات المياه، مبيناً أن المشاركة في هذا الحدث تمثل مساهمة فعلية في رسم معالم مستقبل البلاد وتأكيد الشراكة في أكبر عملية إعادة بناء تشهدها سوريا.

يذكر أن الدورة الأولى من المعرض أقيمت في 29 تشرين الأول الماضي على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة 260 شركة من 23 دولة، وبرعاية وزارات الاقتصاد والصناعة والطاقة والأشغال العامة والإسكان.