صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي

دير الزور-سانا

تسلمت مديرية الصحة في دير الزور اليوم الخميس، في المشفى الوطني أجهزة ومعدات طبية مقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية، “إسلاميك ريلايف” ليصار إلى توزيعها على عموم مشافي محافظة دير الزور حسب الاحتياج.

وأوضح المدير الإداري لمشفى دير الزور الوطني عبد الرحيم الأحمد أنه تم اليوم استلام عدة أجهزة ومعدات طبية تخدم العمل الصحي في المحافظة تضمنت أجهزة إيكو لتشخيص الحالات الجراحية البطنية، إضافة إلى جهاز صادم يسهم بالمساعدة في حالات الإنعاش، ومجموعة من الأجهزة الطبية المخبرية.

من جانبه أوضح أمين المستودعات العام في مديرية الصحة حازم الأحمد، أن الأجهزة المقدمة تشمل أربعة أجهزة إيكو وجهاز صادم ومثفلتين، وثماني أجهزة ميزان لقطف الدم، سيتم توزيعها حسب الاحتياج لعموم مشافي المحافظة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار تعزيز القدرة الاستيعابية للمراكز الصحية والمشافي، وتوفير تجهيزات طبية حديثة تسهم بتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التعافي بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية والمنظمات الإنسانية.