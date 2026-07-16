صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي

IMG 20260716 135011 صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي

دير الزور-سانا

تسلمت مديرية الصحة في دير الزور اليوم الخميس، في المشفى الوطني أجهزة ومعدات طبية مقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية، “إسلاميك ريلايف” ليصار إلى توزيعها على عموم مشافي محافظة دير الزور حسب الاحتياج.

IMG 20260716 135500 صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي

وأوضح المدير الإداري لمشفى دير الزور الوطني عبد الرحيم الأحمد أنه تم اليوم استلام عدة أجهزة ومعدات طبية تخدم العمل الصحي في المحافظة تضمنت أجهزة إيكو لتشخيص الحالات الجراحية البطنية، إضافة إلى جهاز صادم يسهم بالمساعدة في حالات الإنعاش، ومجموعة من الأجهزة الطبية المخبرية.

من جانبه أوضح أمين المستودعات العام في مديرية الصحة حازم الأحمد، أن الأجهزة المقدمة تشمل أربعة أجهزة إيكو وجهاز صادم ومثفلتين، وثماني أجهزة ميزان لقطف الدم، سيتم توزيعها حسب الاحتياج لعموم مشافي المحافظة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار تعزيز القدرة الاستيعابية للمراكز الصحية والمشافي، وتوفير تجهيزات طبية حديثة تسهم بتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسيرة التعافي بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية والمنظمات الإنسانية.

IMG 20260716 125836 صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي
IMG 20260716 133023 1 صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي
IMG 20260716 134305 صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي
IMG 20260716 135149 صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي
IMG 20260716 135205 صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي
IMG 20260716 143921 صحة دير الزور تتسلم أجهزة ومعدات طبية من منظمة الإغاثة الإسلامية لتعزيز القطاع الصحي
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