ورشة في حمص ضمن سلسلة لقاءات لوزارة التنمية الإدارية حول مسارات التحول المؤسسي

“طب الأسنان الرقمي” يوم علمي في إدلب بمشاركة 20 طبيباً من مختلف المحافظات
“الأمن الحديث شراكة بين المؤسسة والمجتمع”.. ندوة حوارية لوزارة الداخلية في معرض الكتاب
رحالة سوري يصل إلى حمص قادماً من أوروبا بعد تحويل سيارته إلى كرفان متنقل
استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق.. لتأمين الاحتفال بذكرى النصر والتحرير
تكاتف مجتمعي في معربة بريف درعا لإنارة الطرقات والحد من حوادث السير
