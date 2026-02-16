وفد أممي يزور معرة النعمان بريف إدلب ويطلع على سير العمل في المشاريع الممولة

“وجهتك الأكاديمية” ملتقى في اللاذقية لمساعدة الناجحين في الثانوية على اختيار تخصصهم
“ساهم فيها، بلدك أجمل بتلاقيها”.. حملة في تل رفعت بريف حلب لإزالة الأنقاض وفتح الطرقا
المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تواصل أعمال إصلاح خط التوتر العالي غزالة–الكوم
وزير الثقافة يكرم فنانين تشكيليين في إدلب تقديراً لدورهم في تنشيط الحركة الثقافية
أهالي درعا يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير المدينة في ساحة المسجد العمري بدرعا البلد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى