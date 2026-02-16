بحضور الرئيس الشرع وزارة الأوقاف تطلق ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي” كعقد وطني جامع

مديرية الموارد المائية في اللاذقية تقوم بتعزيل مجاري السواقي والأنهار في منطقتي ربيعة ومشقيتا
“حلب بتستاهل” مشاركون في حملة “حلب ست الكل” يتحدثون عن أهمية التبرعات لتحسين الواقع الخدمي
رجال أعمال أردنيون: ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني يعزز الشراكة الاقتصادية
مؤتمر صحفي لوزارة الصحة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة تعاطي المواد المخدرة
‏ السورية للبترول توقّع مذكرة تفاهم مع شركتين أمريكيتين لتعزيز إنتاج الغاز في سوريا
