تعاون بين وزارة الصحة و”كولالاك” التركية لتحسين جودة حياة الأطفال المصابين بمرض ‏PKU

دمشق-سانا
وقّعت وزارة الصحة وشركة “كولا لاك” التركية أمس الخميس، اتفاقية لتأمين الاحتياجات الغذائية الخاصة للأطفال المصابين بمرض التمثيل الغذائي PKU، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المرضى وتعزيز برامج الكشف والتشخيص المبكر.
وجاءت هذه الاتفاقية خلال فعالية نظمتها شركة “كولالاك” في فندق الشام بدمشق برعاية وزارة الصحة، لدعم مرضى التمثيل الغذائي PKU.
تخفيف معاناة المرضى
وأوضح وزير الصحة مصعب العلي لـ سانا، أن مرض الفينيل كيتون يُعد من الأمراض الوراثية النادرة، إلا أن التشخيص المبكر والالتزام بالغذاء العلاجي المناسب يمكّنان الطفل من العيش حياة طبيعية، في حين أن عدم تلقي العلاج قد يؤدي إلى حدوث إعاقات دائمة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تحديث قواعد بيانات تسجيل المرضى المصابين بهذا المرض، مبيّناً أن الإحصائيات المحدثة لدى الوزارة تشير إلى وجود نحو 159 طفلاً مصاباً بالمرض، مع احتمال وجود حالات أخرى لم تُشخّص أو تُسجّل بعد.
ولفت الوزير العلي إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم مع مختبرات “كولالاك” تتضمن منحة مقدمة على شكل تبرع لتأمين الاحتياجات الكاملة من الحليب العلاجي لـ 250 طفلاً لمدة ثلاث سنوات للتخفيف من معاناة المرضى.
وأكد العلي أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير برامج المسح والكشف المبكر لدى حديثي الولادة، وإدخال اختبارات إضافية ضمن هذا المجال، إضافة إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى توفير خدمات الكشف والتوعية في نحو 30 مركزاً صحياً، إلى جانب تعزيز التوعية لدى أطباء الأطفال، لضمان طلب الفحوص اللازمة عند الاشتباه بالإصابة، بما يسهم في الوصول إلى التشخيص المبكر وتحسين فرص العلاج.
الاستعداد لتغطية حالات إضافية
بدوره، بين مدير شركة كولالاك، هوزان محمد، أن أمراض التمثيل الغذائي تعد من الأمراض الوراثية النادرة الناتجة عن حمل الأبوين لطفرة جينية معينة، وتزداد احتمالات الإصابة بها في حالات زواج الأقارب، مبيناً أن الطفل المصاب لا يستطيع تناول الأغذية التقليدية أو حتى حليب الأم، ما يستدعي توفير حليب وغذاء خاصين له.
وأشار محمد إلى أن مختبرات كولالاك تمكنت بعد نحو ثلاث سنوات من الأبحاث والاختبارات من إنتاج هذا النوع من الحليب المتخصص، الذي لا تنتجه سوى شركات محدودة على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الشركة توزع الحليب مجاناً للأطفال المصابين في سوريا منذ نحو عام، وحققت نتائج إيجابية.
وأوضح المدير محمد أن الشركة تبرعت بتوفير الحليب لـ 250 طفلاً مصاباً بأمراض التمثيل الغذائي لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً استعدادها لتغطية أي حالات إضافية يتم تشخيصها مستقبلاً، بما يضمن استمرار حصول الأطفال على احتياجاتهم العلاجية والغذائية.
تحسين المؤشرات الصحية
من جهته، أوضح استشاري تطوير الأبحاث في مختبرات كولالاك، جمعة العمر، أن الشركة عملت على تطوير المنتج بالتعاون مع جهات أكاديمية وبالاستناد إلى دراسات مخبرية وسريرية، مؤكداً أن الحليب المخصص ساهم في تحسين المؤشرات الصحية للأطفال الذين استخدموه، وأن الشركة تواصل توزيعه مجاناً منذ أكثر من عام.
وأوضح العمر أن الفعالية تهدف إلى زيادة الوعي بالمرض وتشجيع الأسر على إجراء الفحوص اللازمة لأطفالها، مبيناً أن التأخر في التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات عصبية دائمة، في حين أن توفير الحليب العلاجي والالتزام بالحمية المناسبة يتيحان للأطفال فرصة العيش بصورة طبيعية.
تحسن ملموس
بدورها، روت والدة الطفل المريض مها تركي الفارس معاناتها مع ابنها شاهين الذي بدأت أعراض المرض تظهر عليه بعمر سنة وشهرين من خلال نوبات تشنج واختلاجات وفقدان متكرر للوعي استدعت دخوله المشفى مرات عديدة، قبل أن يتم تشخيص حالته وتحويله إلى العلاج والحمية الغذائية المناسبة.
وأشارت الفارس إلى أن ابنها خضع لسنوات من المعالجات الفيزيائية والحمية الغذائية الصارمة، مبينة أن توفر الأغذية الخاصة والحليب العلاجي خلال الشهرين الماضيين انعكس بشكل ملحوظ على حالته، حيث تحسنت قدراته الإدراكية وأصبح أكثر قدرة على تمييز الألوان والتفاعل مع محيطه، معربة عن شكرها لكل الجهات التي ساهمت في توفير الحليب للأطفال المصابين.
ويعدُ مرض التمثيل الغذائي (PKU) مرض وراثي نادر يؤثر في قدرة الجسم على استقلاب الحمض الأميني الفينيل ألانين، ما يستدعي اتباع حمية غذائية خاصة واستخدام أغذية علاجية مخصصة، ويسهم التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج الغذائي في تمكين الأطفال المصابين من النمو بشكل طبيعي والحد من المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض.
وتأسست مختبرات كولالاك في تركيا لصناعة حليب الأطفال المجفف لمختلف المراحل العمرية وفق المواصفات القياسية العالمية وضمن إطار البحث العلمي، بما يساهم بتطوير صناعة حليب الأطفال وتحسين خواصه لتقديم القيم الغذائية اللازمة لاحتياجات النمو عند الأطفال.