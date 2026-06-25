بعد توقف دام 15 عاماً.. إعادة تفعيل السجل المدني في عفرين بريف حلب الشمالي

“نريد إعادة الألق إلى حلب” وزير المالية خلال مشاركته في حملة “حلب ست الكل”
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محافظة دمشق تطلق لصاقة تعريفية جديدة لتنظيم عمل التكاسي العمومية وضبط عددها
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مائدة إفطار في كنيسة محردة بريف حماة تجسد قيم العيش المشترك بين أبناء المنطقة
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