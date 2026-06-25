بعد توقف دام 15 عاماً.. إعادة تفعيل السجل المدني في عفرين بريف حلب الشمالي
يستهدف 50 شاباً سورياً.. تدريب متخصص على الطاقة البديلة في غازي عنتاب التركية
تحسين البنية التحتية في مدينة إعزاز.. بدء أعمال تعبيد شارع القوتلي على مرحلتين
اجتماع موسع لمناقشة تحسين واقع المياه في أحياء حلب والاستماع لمطالب الأهالي ومقترحاتهم
مشاركون أردنيون في فود إكسبو: السوق السورية بيئة واعدة للتعاون التجاري والاستثماري
من عتمة الأيام إلى مقاعد الامتحان.. حكاية كفيف اختار المثابرة طريقاً
الشؤون الاجتماعية بإدلب تنفّذ جولة ميدانية لتخديم عشر عائلات من حالات الرعاية الاجتماعية
“الشكوى حق… ولكن كيف؟” جلسة حوارية تجمع الجهات المحلية والمجتمعية في الباب بريف حلب
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