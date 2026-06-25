يستهدف 50 شاباً سورياً.. تدريب متخصص على الطاقة البديلة في غازي عنتاب التركية

جلسة حوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة إدلب
أجواء حيوية في جناح الطفل بمعرض دمشق الدولي للكتاب تجمع بين اللعب والمعرفة
إفطار جماعي للأطفال الأيتام وذويهم في حوض اليرموك بريف درعا الغربي
تشرين يفوز على الجيش بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
مؤتمر الجمعية العمومية الاستثنائي للاتحاد العربي لكرة القدم في دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى