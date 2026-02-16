ندوة “النزاهة والشفافية” في معرض الكتاب.. رؤية وطنية لتعزيز الحوكمة ودعم الاقتصاد

عودة الشركات التركية إلى السوق السورية رافعة جديدة للاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار
حسومات تصل حتى 90 بالمئة في قسم الكتب المخفضة تزيد إقبال الزوار على الشراء
أمسية للشاعرين القطريين عبد الحميد اليوسف ومحمد السادة في معرض دمشق الدولي للكتاب
إطلاق البطولة الرمضانية لكرة القدم داخل الصالات في دمشق
تصريح وزير الطوارئ عن الاجتماع التنسيقي لبحث سبل الاستجابة الطارئة في السويداء ودرعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى