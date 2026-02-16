بدعم من مؤسسة الآغا خان.. استمرار تنفيذ مشاتل لإنتاج غراس الزيتون في بلدة القبو بريف حمص

بداية الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة القنيطرة
وزير الثقافة لـ سانا: “مهرجان البُردة” أعاد تموضع سوريا على الخارطة الثقافية الدولية
صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك في ساحة الجندي المجهول بمنطقة المهاجرين
التاريخ اللغوي لإدلب وحلب ضمن محاضرة في جامعة إدلب
مراسل سانا ينقل بالصوت والصورة عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الرقة
