تأهيل 4 محطات بريفي حماة وإدلب لتوفير مياه الشرب لـ 42 ألف نسمة
الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في ريف القنيطرة ومصدر رزق أساسي لمزارعي المنطقة
محافظة درعا تضبط معملاً لخلط المحروقات وتصادر 100 ألف ليتر وتوقف المتورطين
نجاح عملية جراحية نوعية لطفل في مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب
التخطيط والإحصاء تختتم تدريب المدربين استعداداً لإطلاق المسح الوطني للقوى العاملة 2026
اختتام دورة تأهيل 65 فنياً زراعياً في القصير بريف حمص لتعزيز الزراعة المستدامة
افتتاح مكتب النافذة الواحدة بمديرية تربية حمص ومدرسة باحثة البادية للتعليم الأساسي
الملتقى التشاوري الأول في حلب يبحث أولويات المحافظة وتطوير العمل المؤسسي
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