استمرار الفعاليات التراثية السعودية ضمن الجناح الخاص بالمملكة في معرض دمشق الدولي للكتاب

محافظ اللاذقية: عمليات إخماد الحرائق في ريف المحافظة مستمرة رغم اشتداد سرعة الرياح وانت
مرفأ طرطوس يستقبل شحنة ترانزيت “عجول حيّة” قادمة من البرازيل ومتجهة إلى العراق
اختتام مؤتمر دمشق الدولي الأول لطب الأسنان بتكريم شهداء ومعتقلي الثورة
مشاهد لدخول رتل من وحدة A1 التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينة الطبقة بريف الرقة
وزير الثقافة يربط المواطنين بوزير الصحة عبر مكالمة فيديو لمعرفة موعد إعادة تأهيل مشفى القصير
