مشروع لإنتاج الفطر بمدينة الباب بريف حلب يوفّر فرص عمل ويعزّز الأمن الغذائي

وزير الداخلية في افتتاح مركز الأحوال المدنية بمجمع يلبغا
“حكاية بلد” ضمن فعاليات عيد التحرير.. لوحات تختصر الألم والأمل في اللاذقية
مديرية الموارد المائية في اللاذقية تقوم بتعزيل مجاري السواقي والأنهار في منطقتي ربيعة ومشقيتا
أنامل تلاميذ المعهد الصناعي الثاني تبدع بإنتاج المقاعد المدرسية
وزارة الصحة تطلق الخطة الوطنية الاستراتيجية 2026-2028 برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
