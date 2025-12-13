الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 13 من كانون الأول 2025

دمشق:

1 – فعالية للأطفال بعنوان، معاً نكبر معاً نبدع، وتشمل أنشطة تفاعلية وألعاباً وفقرات مسرحية، في المكتبة الوطنية الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – عرض فيلم الأطفال المترجم: ماوكلي، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – جلسة حوارية بعنوان: الصحافة السورية في مواجهة خطاب الكراهية والتضليل، للصحفي محمد العلي المتخصص في تدقيق المعلومات، ودانا البوز مراسلة قناة فرانس 24، في قاعة إشبيلية بفندق البوابات السبع “الشيراتون” سابقاً، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – جلسة حوارية بعنوان: الإعلام السوري سقف الحرية وضرورة المسؤولية المجتمعية، للصحفي براء الحاج أحمد مدير الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام، وبراء عثمان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، في قاعة إشبيلية بفندق البوابات السبع “الشيراتون” سابقاً، الساعة الـ 6 مساءً.

5 – الأمسية الميلادية: واصلوا حياة الروح، لمعهد ميوزك أكاديمي، في كنيسة القديس نيقولاوس بالمزة، الساعة الـ 6 مساءً.

6 – عرض أفلام “الست، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة تعليمية بعنوان: مفاتيح الإعراب، تقدمها المعلمة سلمى العبد الله، في مدرسة الشهيد محمد محب الدين بجيرود، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – فعالية ثقافية بعنوان: من قيود الليل إلى أجنحة الفجر، في قصر الثقافة بدوما الساعة الـ 11.30 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان: إذا دعاكم لما يحييكم – القيادة المحمدية، يقدمها الأستاذ بلال الحاجي، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 4 عصراً.

حلب:

1- جلسة حوارية عن حوكمة وتنظيم الشركات العائلية في سوريا، لمنتدى الكواكبي للحوار الثقافي، في غرفة صناعة حلب، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – عرض أفلام “الحارس، الصدمة، زوتوبيا 2، ولنا في الخيال حب، الآن أنت تراني– الآن لا”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.15 مساءً.

دير الزور:

جلسة حوارية عن ضحايا الحروب، في جمعية حقوق بدير الزور، الساعة الـ 10 صباحاً.