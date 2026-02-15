تصريح صحفي لوزير المالية حول الاتفاقية الإطارية مع شركة علم السعودية

نادي جاسم يفوز على الصنمين 3-1 في منافسات دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بدرعا
أمطار غزيرة تشهدها محافظة طرطوس مع بدء فعالية المنخفض الجوي
بمشاركة سوريا… انعقاد الاجتماع الوزاري للجنة المالية والنقدية الدولية (IMFC)
مشاركات لافتة في مهرجان العسل بدورته السادسة في دمشق
نادي الرواد يتوج بلقب بطولة النصر والتحرير لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على خان شيخون بركلات الترجيح 4-2
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى