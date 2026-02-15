عروض فولكلورية وتراثية لإحياء تراث القلمون بريف دمشق وتعزيز جسور التواصل بين الأجيال

الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 23 من تشرين الأول 2025
وزير الخارجية السوري يستقبل نظيره الفرنسي في قصر تشرين بدمشق
أبطال “عرض وطلب” لـ سانا: المسلسل يناقش الأعباء المعيشية للأسر السورية بطريقة هادفة
أهالي حي ركن الدين بدمشق يحتفلون بإصدار الرئيس الشرع مرسوماً خاصاً يضمن حقوق السوريين الكرد
اختبارات تفاعلية لتقييم النزاهة والشفافية في جناح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
