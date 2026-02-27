من الميادين بدير الزور إلى الدانا في ريف إدلب، تراث خبز التنور يتحدى التهجير

أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة قدسيا بريف دمشق
محافظ درعا يفتتح مشاريع خدمية في كحيل ضمن حملة “أبشري حوران”
أهالي درعا يطالبون بزيادة عدد ساعات التغذية بالكهرباء
مشاهد من العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع في مدينة إدلب
النائب العام للجمهورية العربية السورية يفتتح المكتب القانوني لعدلية ريف دمشق بسجن دمشق المركزي
