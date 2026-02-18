جولة رقابية لدوريات حماية المستهلك بدمشق على سوق برزة

قسم شرطة الصالحين بحلب يلقي القبض على قاتل أقدم على قتل امرأة في العقد الخامس من العمر
وزير الصحة يتفقد واقع العمل في مشفى الجولان الوطني بالقنيطرة، والخدمات الصحية المقدّمة للأهالي
مشاهد لأعمال صيانة الشبكة الكهربائية في حي الأشرفية بحلب
مراسل سانا يواكب عملية نقل النفط الخام من حقل جبسة بريف الحسكة إلى مصفاة بانياس
وزير التربية والتعليم يفتتح مدرسة المليحة الخامسة “حلقة ثانية” في ريف دمشق بعد إعادة تأهيلها
