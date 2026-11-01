تنين بحري يضرب البيوت البلاستيكية في ريف طرطوس ويكبد المزارعين خسائر كبيرة

طرطوس-سانا‏

تسبب تنين بحري ضرب قريتي سمكة والحورة بريف طرطوس بأضرار كبيرة في عدد من ‏البيوت البلاستيكية، طالت المزروعات والهياكل الحديدية وأغطية النايلون، مخلفاً خسائر مادية ‏كبيرة للمزارعين وسط مطالبات بتقديم التعويضات والمساعدات اللازمة لهم لتجاوز الأضرار ‏واستئناف نشاطهم الزراعي.‏

وأوضحت رئيسة الوحدة الإرشادية في دير حباش بريف صافيتا المهندسة رنيم قمبر في تصريح ‏لسانا اليوم السبت، أن الوحدة توجهت إلى المواقع المتضررة فور وقوع التنين البحري، لإجراء ‏كشف أولي وحصر الأضرار وإعداد تقرير يرفع إلى دائرة الزراعة بطرطوس التي تحيله ‏بدورها إلى صندوق التخفيف من آثار الكوارث لدراسة طلبات المزارعين وتحديد المستحقين ‏للتعويض وفق الشروط والنسب المعتمدة.‏

بدوره بيّن المزارع فيصل الحسن من قرية الحورة أن الأضرار شملت أربع قباب مزروعة ‏بالخيار، وبيوتاً بلاستيكية أخرى له ولعدد من جيرانه، بعدما اقتلعت الرياح أغطية النايلون ‏والأعمدة، وأتلفت المزروعات والهياكل الحديدية، لافتاً إلى أن المنطقة لم تشهد أضراراً بهذا ‏الحجم من قبل، ومطالباً بتعويض المزارعين عن جزء من خسائرهم.‏

المزارع خليل نجمة من الحورة أيضاً أشار إلى أن الأضرار في بيوته البلاستيكية كانت شبه ‏كاملة، وشملت المزروعات والهياكل الحديدية وأغطية النايلون، مؤكداً أنه بات مضطراً للبدء من ‏الصفر وإعادة تأسيس مصدر رزقه، في ظل مسؤولياته الأسرية وحاجته إلى الدعم لاستئناف ‏نشاطه الزراعي.‏

وتُعدّ البيوت البلاستيكية من مصادر الإنتاج الزراعي المهمة في ريف طرطوس، إذ يعتمد عليها ‏عدد من المزارعين في تأمين محاصيلهم ومصدر دخلهم، فيما تشكل ظاهرة التنين البحري خطراً ‏على هذه المنشآت، لما تسببه من اقتلاع للأغطية البلاستيكية والهياكل الحديدية وإتلاف ‏المزروعات، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية على المزارعين ويجعلهم بحاجة إلى الدعم ‏والتعويض لمعاودة نشاطهم الزراعي.‏