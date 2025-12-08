مشاهد من المسير العسكري في مدينة ديرالزور بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
احتفال أهالي مدينة طرطوس بذكرى النصر والتحرير
مشاهد من العرض العسكري لقوات وزارة الدفاع في مدينة إدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
جاهزية عالية للفرق الطبية والإسعافية في محيط ساحة الأمويين بدمشق
مشاهد جوية من العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع في مدينة اللاذقية
مشاهد من العرض العسكري الذي نظمته وزارة الدفاع في مدينة إدلب
استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق.. لتأمين الاحتفال بذكرى النصر والتحرير
احتفال الجالية السورية في ساوباولو بالبرازيل بذكرى النصر والتحرير
Sign in to your account
تذكرني