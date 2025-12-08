احتفال أهالي مدينة طرطوس بذكرى النصر والتحرير

مشاركات لافتة في مهرجان العسل بدورته السادسة في دمشق
حملة “فجر القصير” المجتمعية في ريف حمص تدشن مسار الإعمار في المدينة
وزير الداخلية يزور قيادة الشرطة في محافظة طرطوس
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في حلب حول قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات المفروضة على سوريا
حملة لإنارة شوارع قرية الرفيد في ريف القنيطرة.. نموذج للمشاركة المجتمعية البناءة
