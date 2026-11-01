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السوق المقبي في البوكمال.. نبض الحياة التجارية وملتقى أهالي المدينة وريفها

بمشاركة أكثر من 100 شركة.. انطلاق معرض الرعاية الطبية في ‌‏دمشق
تدبيس الرمان في بلدة دركوش بريف إدلب.. حرفة موسمية ومصدر رزق للأهالي
شعراء ومشاركون من قطر لـ سانا: معرض دمشق الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية تجمع الفكر والإبداع
“حين يزهر الرماد”.. أمسية شعرية في الباب إحياءً لذكرى انطلاق الثورة السورية
افتتاح المعرض الفني التوثيقي”معتقلون ومغيبون” بمتحف اللاذقية الوطني
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