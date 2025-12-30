“بين الدراسة والواقع المهني” ندوة حوارية في جامعة إدلب
استطلاع آراء الصرافين في حلب حول إصدار العملة السورية الجديدة
مؤتمر صحفي لوزيري المالية والصحة حول تحسين واقع التأمين الصحي
قوات “الأُندوف” تدخل قرية المعلقة بريف القنيطرة والأهالي يتحدثون حول الانتهاكات الإسرائيلية
نبض الشارع في حماة حول العملة السورية الجديدة
مشاهد للانتشار الأمني في مدينة اللاذقية بعد دخول قرار حظر التجول حيز التنفيذ
المراكز الصحية في دمشق وريفها بين الدمار وإعادة النهوض
مركز بريد القنيطرة يبدأ بتسليم رواتب المتقاعدين
Sign in to your account
تذكرني