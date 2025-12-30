قوات “الأُندوف” تدخل قرية المعلقة بريف القنيطرة والأهالي يتحدثون حول الانتهاكات الإسرائيلية

السوري مجد أبو عيوش أصغر قافز مظلي في الوطن العربي يشارك بالعرض الجوي ضمن احتفالات النصر
جولة وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري على أماكن إقامة الحجاج السوريين في صعيد عرفات
صناعيون من معرض دمشق الدولي: المعرض منصة مهمة لترويج الاستثمارات في سوريا
دور الشباب في نهضة الأمة وبناء مستقبلها محاضرة في نقابة المعلمين بمدينة إزرع
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في العتيبة بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى