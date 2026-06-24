معرض الرعاية الطبية بدمشق.. منصة لتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات في المنظومة الصحية والدوائية

دمشق-سانا

تتواصل فعاليات معرض الرعاية الطبية 2026 في دورته التاسعة عشرة، لليوم الثاني، على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من مئة شركة طبية محلية وعربية وأجنبية، متخصصة في مجالات التجهيزات الطبية والمخبرية والسنية، والصناعات الدوائية، وتجهيزات المشافي، والخدمات الصحية.

ويشهد المعرض إقبال عدد كبير من المهتمين والمختصين، للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية، حيث أكدوا لـ سانا أن المعرض منصة لتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات، بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية والدوائية.

وأوضح محمد عكاش، من إحدى الشركات المتخصصة بالتجهيزات الطبية، أن الهدف من المشاركة يتمثل في تعريف المشافي والأطباء السوريين بأحدث التقنيات العالمية في مجال الأجهزة الطبية، حيث تعرض الشركة في جناحها أجهزة بتقنيات متطورة، منها جهاز لتشخيص أمراض السرطان من خلال الوصول إلى الأوعية الدموية الدقيقة عبر مسافة عشرة أمتار، و جهاز “النانو نايف” لمعالجة الأورام السرطانية بالنسيج الرقمي عبر الموجات، دون الحاجة لإجراءات جراحية تقليدية، إضافة إلى أجهزة متخصصة بمعالجة اضطرابات الجهاز العصبي.

وأضاف عكاش: نسعى من خلال مشاركتنا إلى دعم المنظومة الصحية الوطنية، بعد عزلة دامت 15 عاماً، وما كان يرافقها من صعوبات في السفر والحصول على التأشيرات.

انتشار أوسع في السوق المحلية

بدوره بين الدكتور آرمن لوشقاجيان من إحدى شركات التجهيزات الطبية والسنية، أن مشاركتهم في المعرض خلال هذه الدورة تهدف إلى توسيع انتشارهم في السوق المحلية، والتعريف بالخدمات المقدمة، مشيراً إلى عرض جميع أنواع الأدوات الطبية المستخدمة في المشافي والعيادات بحيث تلبي احتياجات المرضى بدءاً من الفحص الأولي وصولاً إلى العمليات الجراحية المعقدة.

تقديم منتجات وحلول طبية

كما أشار محمد أمين الإسناوي من إحدى الشركات المتخصصة بتصنيع المواد الطبية إلى أن الهدف من المشاركة أن يصل المنتج الوطني السوري إلى العالمية، وأن تعرف جميع الدول أن في سوريا صناعة قوية ومتينة، ونطمح أن نكون من أكبر الشركات المصنعة في المنطقة.

من جهته اعتبر الدكتور جاك سلوم، المدير التنفيذي لإحدى الشركات الطبية أن هذه الدورة من المعرض تحمل دلالات خاصة بعد تحرير البلد وانفتاحه على العالم، لافتاً إلى أن مشاركتهم تتركز على تقديم حلول الجراحة التنظيرية، إضافة الى مناظير بولية، والتخصص بالليزر.

وانطلقت أمس الثلاثاء، فعاليات معرض الرعاية الطبية 2026 بدورته التاسعة عشرة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للمعارض والمؤتمرات الدولية، وبرعاية وزارة الصحة، بحضور وزيري الصحة مصعب العلي، والتعليم ‏العالي ‌‏والبحث العلمي ‏مروان الحلبي،‏ والمدير العام للمؤسسة السورية للمعارض ‌‏والأسواق الدولية محمد حمزة، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية في ‏دمشق وريف دمشق.