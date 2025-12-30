“استعادة لهويتنا الوطنية” وزير الثقافة يتحدث لـ سانا حول أهمية إطلاق العملة السورية الجديدة

وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات في إدلب: علينا الاعتماد على أنفسنا وألّا ننتظر المساعدات
اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دمشق تستقبل طلبات الترشح لعضوية المجلس
كنيسة سيدة البشارة في حمص تفتتح معرضها الميلادي السنوي
مدرسة التمريض والقبالة في إدلب خطوة لتعزيز التعليم الطبي
وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”.
