عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب بدر جاموس: “الشعب السوري أثبت أنه قادر على بناء بلده”

ملخص عن عمل ورشة قضايا الحريات الشخصية والحياة السياسية ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
استطلاع لآراء المواطنين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب حول الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية
أفران مدينة حلب تواصل عملها لتأمين مادة الخبز للمواطنين دون انقطاع
مشروع لتجميل جسر الحرية في مدينة دمشق
خلال وقفة تضامنية.. أهالي حلب يؤكدون تمسكهم بالوحدة الوطنية وتقديرهم للحكومة السورية الجديدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى