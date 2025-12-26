الإفراج عن 69 موقوفاً في اللاذقية بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم ضد الشعب السوري

محافظ درعا يطلع على الواقع الخدمي في قرية خبب شمالي المحافظة
خنساء إدلب تتبرع لحملة الوفاء لإدلب.. ماذا قالت لمراسل سانا؟
وزير الثقافة محمد ياسين الصالح يعلن استعادة أكثر من 1400 رُقم وقطعة أثرية إلى متحف إدلب
من ركام أنطاكيا إلى خوذة الدفاع المدني.. متطوعة حوّلت نجاتها من الزلزال إلى رسالة حياة
“انتصار وطن”… احتفال بدار الأوبرا بدمشق يعيد سرد حكايات من الثورة السورية
