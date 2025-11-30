وفود من أبناء القرى والبلدات المجاورة يقدمون واجب العزاء بشهداء بلدة بيت جن في ريف دمشق

مظاهرة شعبية في دمشق دعماً لأهالي قطاع غزة ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
وزير الأوقاف يعلن في كلمة من مكة المكرمة نجاح موسم الحج لعام 1446 هـ
مشاهد من سماء معرض دمشق الدولي.. فضاء بحجم الوطن ورؤية بحجم المستقبل
وزير التعليم العالي يطلع على سير امتحانات الجامعات الخاصة في الشمال السوري
حملة “النظافة ثقافة” تبدأ في اللاذقية بحضور المحافظ محمد عثمان ومشاركة عدد من الفرق الت
