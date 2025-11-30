وفود من أبناء القرى والبلدات المجاورة يقدمون واجب العزاء بشهداء بلدة بيت جن في ريف دمشق
تجارب علمية في درعا لاستنباط بذار تتلاءم مع مناطق الاستقرار الزراعي
جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في مركز رعاية المتسولين بمنطقة باب مصلى في دمشق
ورشة عمل في حمص لتعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية
اختتام مشروع “رحلة أمان”، ضمن فعاليات الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي
وزارة الإعلام تعقد الورشة الختامية لصياغة مدونة السلوك المهني الإعلامي بدمشق
معرض وندوة في جامعة حمص حول المشاريع الناشئة، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
مشروع لتأهيل ملعب البانوراما في درعا استعداداً لاستضافة مباريات الدوري العام
