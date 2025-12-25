تفعيل مخبر التحاليل الطبية في المركز الصحي ببلدة معربة في ريف درعا.

حملة الوفاء لإدلب.. جسر الأمل لإعادة البناء والإعمار
مشاهد للعرض العسكري لقوات وزارة الدفاع على أوتستراد المزة بدمشق
حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في المدينة الرياضية بدرعا
مواطن من منبج يكتشف حجراً أثرياً منحوتاً على شكل مجسم نسر في ريف حلب
محافظ اللاذقية يتفقد أوضاع الأهالي المقيمين في مخيمات أهل الساحل بريف جسر الشغور
