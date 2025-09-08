افتتاح المشفى التخصصي للأمراض الجلدية في منطقة دمر بدمشق

منافسات قوية ومشاركة نوعية ببطولة النخبة لألعاب القوى التي تقام في ملعب تشرين بدمشق
عملية أمنية ضد أحد أوكار فلول النظام البائد في حي “الوعر” بمدينة حمص
فن الموزاييك الدمشقي.. حرفة تتحدى الزمن
بالتعاون مع منظمة هاند.. جهود كبيرة لإدارة المسجد الأموي بدمشق من أجل تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمصلين
قبيل عيد الأضحى.. سوق المواشي بمنطقة نجها في ريف دمشق يشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على شراء الأضاحي
