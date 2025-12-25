محافظة درعا توقع عقداً لتنفيذ مشروعين حيويين يسهمان في نهضة المدينة

مشاهد جوية لحجم الدمار في حي الحجر الأسود بريف دمشق جراء قصف النظام البائد
السفيران النمساوي والألماني يؤكدان أهمية الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سوريا
تدريبات مكثفة لمنتخب حلب للسباحة استعداداً للعودة للريادة
مباراة ودية بين نادي بنش وشرطة حماة استعداداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
ورشة عمل في طرطوس لرسم رؤية استثمارية شاملة للمحافظة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية
