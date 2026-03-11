دروس تفاعلية لطلاب دير الزور تهدف لدمج التطبيق العملي ووسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية
مبادرة إفطار صائم بموسمها الحادي عشر تقدّم سللاً غذائية للأسر الأشد احتياجاً في الرقة
تسليم مقر للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في حمص لتخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة
سائقون يشكون رداءة أوتستراد دمشق–درعا.. وأهالٍ يطالبون بإجراءات تحمي أرواحهم
الفلافل والفتة… أطباق تتصدر سفرة الصائمين في شهر رمضان المبارك
مشاهد من أجواء الربيع في جسر الشغور بريف إدلب
صيانة 1000 مقعد لتوزيعها على المدراس في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي
وفد سوريا إلى فيينا ينظم فعالية على هامش أعمال الدورة 69 للجنة المخدرات
