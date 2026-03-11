مبادرة إفطار صائم بموسمها الحادي عشر تقدّم سللاً غذائية للأسر الأشد احتياجاً في الرقة

فنانة تحوّل المسامير والخيوط إلى لوحات فنية تنبض بالحياة
“انتصار وطن”… احتفال بدار الأوبرا بدمشق يعيد سرد حكايات من الثورة السورية
أمانة برزة ولجان أحيائها يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
افتتاح مركز كفر تخاريم للرعاية الصحية الأولية في ريف إدلب بعد إعادة ترميمه وتجهيزه
وزارة الرياضة والشباب تشارك بتدريب إقليمي في العاصمة الأردنية عمّان
