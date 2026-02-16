تفعيل محكمة صلح دارة عزة بريف حلب يسهم بتخفيف الجهود والأعباء المادية عن الأهالي

فقرة إنشادية خلال الفعالية الشعبية في مدينة دوما بريف دمشق لإحياء ذكرى عملية ردع العدوان
شركة سكر حمص تواصل إنتاج وتوزيع الخميرة الطرية
مؤتمر لنقابة أطباء دير الزور يهدف للنهوض بالواقع الطبي وذلك بحضور المحافظ غسان السيد أحمد
الرئيس الشرع يستقبل وفداً روسياً رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق
تزويد مشفى نوى في ريف درعا بخط كهربائي معفى من التقنين ومنظومة طاقة شمسية
