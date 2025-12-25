قداس في الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس بدمشق بمناسبة عيد الميلاد

مشاهد جوية لحجم الدمار في حي الحجر الأسود بريف دمشق جراء قصف النظام البائد
استمرار توافد الشخصيات الرسمية والشعبية إلى مجمع الشهباء للمشاركة في حملة “حلب ست الكل”
افتتاح مدرسة “شهداء شنان” في إدلب بعد إعادة تأهيلها بالكامل
منتخب سوريا للرجال بكرة القدم.. أداء ملفت وطموحات بتجاوز المغرب بربع نهائي كأس العرب
المدينة الصناعية في منطقة الباب بحلب بوابة التنمية شمال سوريا
