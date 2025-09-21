الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 21 من أيلول 2025

الأجندة الثقافية الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 21 من أيلول 2025

دمشق:

1 – جلسة حوارية بعنوان “الشعر والإيديولوجيا” للشاعر إبراهيم فهد منصور، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

2 – فعالية بعنوان “الفن والطبيعة”، تتضمن معرضاً فنياً جماعياً وندوة وقراءات أدبية وشعرية، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

3 – عرض أفلام “رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، آخر راجل في العالم، ماما وبابا”، في صالة سينما سيتي من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة الـ 10.45 مساءً.

حمص:

محاضرة للفنان منير الشعراني حول الخط العربي وتجربته في تطويره وتجديده، في المسرح الأرثوذكسي، قرب مدرسة الغسانية الثانوية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “رحلة كبيرة وجريئة وجميلة، الشاطر، ريستارت، أسلحة، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، بامبي الحساب”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

