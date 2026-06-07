جلسة حوارية في معرة النعمان تبحث واقع الاستثمار والفرص المتاحة لتعزيز التنمية

إدلب-سانا

نظمت إدارة منطقة معرة النعمان بريف إدلب، اليوم الأحد، ورشة حوارية بالتعاون مع فرع هيئة الاستثمار السورية في المحافظة، لبحث واقع الاستثمار، واستعراض الفرص المتاحة.



وتناولت الورشة التي عقدت في صالة البريد التحديات المتعلقة بعملية الاستثمار في المنطقة، ضمن مساعي دعم التنمية الاقتصادية، وتشجيع المشاريع التي تسهم في إعادة الإعمار.



وناقش المشاركون من تجار ورجال أعمال ومستثمرين محليين، ورؤساء المجالس البلدية في المنطقة، أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الاستثماري، والقطاعات الواعدة مثل الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يتوافق مع الميزات النسبية للمنطقة.



كما استعرضوا الإجراءات التسهيلية التي تقدمها هيئة الاستثمار للراغبين بإقامة مشاريع، وآليات دعم المستثمرين لتجاوز العقبات الإدارية والفنية، بما يصب في تحريك عجلة الاستثمار، وخلق فرص عمل للعائدين حديثاً، وتحسين الواقع الخدمي، وتعزيز استقرار السكان في أراضيهم بعد سنوات النزوح والحرب.



وذكر مدير فرع هيئة الاستثمار السورية بإدلب المهندس سعيد الأشقر لمراسل سانا، أن الهدف من الجلسة التعريف بهيئة الاستثمار السورية، ودورها في تقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام أي مستثمر جاد يريد المساهمة في بناء اقتصاد المنطقة، وإطلاع المستثمرين والمهتمين على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، لتشجيعهم على مبادرات جديدة، بغية تحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل إضافية لأبناء المنطقة، مشيراً إلى أن معرة النعمان تمتلك مقومات استثمارية كبيرة غير مستثمرة بالكامل.



من جانبه، أكد مسؤول العلاقات العامة في إدارة منطقة المعرة بلال مخزوم، في تصريح مماثل، أن الجلسة شكلت فرصة لإطلاع المشاركين على أهمية تشكيل قاعدة بيانات للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وتعريفهم بالخطوات العملية الاستثمارية كافة، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة والهيئة للمستثمرين.



وأضاف مخزوم: إن الفرص متاحة أمام الجميع لتقديم دراسات خاصة بأي مشروع استثماري، بدعم من الحكومة والمحافظة والهيئة، من أجل تطوير اقتصاد المنطقة، وخلق فرص استثمارية جديدة، لافتاً إلى أن هذه الجلسة هي بداية لعمل تشاركي حقيقي بين الإدارة والمستثمرين، من أجل توفير بيئة آمنة وجاذبة للمشاريع التي تعيد للمنطقة عافيتها الاقتصادية، وتوفر حياة كريمة لأهلها.



وتعد معرة النعمان من أهم المراكز الاقتصادية في ريف إدلب الجنوبي، نظراً لموقعها الجغرافي على الطريق الدولي “M5″، وارتباطها التاريخي بالنشاط الزراعي والتجاري، حيث تأتي هذه الجلسة ضمن خطة تهدف إلى نقل المنطقة من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية المستدامة، عبر جذب رؤوس الأموال المحلية، وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة.