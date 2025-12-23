الجمعية الكيميائية السورية تحتفل في دمشق بمرور 80 عاماً على تأسيسها

حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في المدينة الرياضية بدرعا
حملة الوفاء تضامن وتكاتف يتجاوز الحدود لأجل إدلب
لوحة جدارية على حائط منزل مدمر دعماً لحملة الوفاء لإدلب
تكريم منظمات وجمعيات إنسانية عاملة بالشمال السوري تقديراً لجهودها خلال الثورة المباركة
مشاركة سورية واسعة في ”معرض حلال إكسبو 2025“ في إسطنبول وجناح يجمع شركات وصناعات متنوعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى