جلسات الدورة التدريبية في لاهاي تركز على متطلبات تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

الشيباني يبحث مع جعجع في بيروت تطوير العلاقات ومواصلة التنسيق
سوريا تشارك في المؤتمر الوزاري لمنظمة الصحة العالمية بإسطنبول
دورة تدريبية للكوادر الإدارية في تربية حمص استعداداً لإطلاق النافذة الواحدة
انطلاق المؤتمر العلمي الأول لارتفاع ضغط الدم والحصيات البولية لدى الأطفال بدمشق
الشيباني يبحث مع البطريرك الراعي ترسيخ قيم العيش المشترك وتعزيز العلاقات
ضمن قافلة واحدة.. 50 عائلة تعود من مخيمات إدلب إلى مناطقها في كفرزيتا واللطامنة في ريف حماة
افتتاح شعبة أمراض الدم بمشفى المواساة ووحدة الطبقي المحوري بمشفى الأطفال بدمشق بعد تأهيلهما
بعد سنوات من التوقف.. بريد الرقة يعيد إصدار وثيقة غير محكوم
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