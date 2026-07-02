جلسات الدورة التدريبية في لاهاي تركز على متطلبات تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

“بيئتي الجامعية مسؤوليتي” حملة نظمها جامعيون لتنظيف كليات جامعة الفرات في ديرالزور
محافظ درعا يتحدث لـ سانا حول قرار تعليق الدوام في مدارس درعا
تركيب أحهزة إنارة جديدة في شوارع بلدة المزيريب بريف درعا بالتعاون مع المجتمع المحلي
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