بالتزامن مع يوم النظافة العالمي.. حملة نظافة شاملة في طرطوس
حملة نظافة شاملة في القنيطرة بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
حملة لتنظيف المسجد العمري وساحة 18 آذار في درعا بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة
مع ختام الموسم الصيفي.. وجوه جديدة تدخل ميدان فروسية قفز الحواجز
حملة “أهل العز لا ينسون”.. نموذج للتعاون والتكاتف المجتمعي
عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب بدر جاموس: “الشعب السوري أثبت أنه قادر على بناء بلده”
“التبرعات وصلتنا من داخل سوريا وخارجها”.. أحد أعضاء حملة “ريفنا بيستاهل”
عضو لجنة انتخابات مجلس الشعب أنس العبدة: الحملة تؤكد إصرار السوريين على بناء بلدهم
