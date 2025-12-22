قسد تستهدف عناصر من الدفاع المدني أثناء تقديمهم الخدمات الإسعافية للمدنيين في مدينة حلب

حملة “شفاء 2” تستمر بتقديم خدماتها المجانية للمرضى المحتاجين في مختلف المحافظات
استشهاد شاب جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب بالقرب من قرية الفحيل شرقي إدلب
كاميرا سانا توثق آثار الدمار في بلدة دير سلمان بريف دمشق والتي لم تسلم من همجية النظام البائد
تصريح وزير الإعلام لمراسل سانا في جدة حول المشاركة في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025
طلاب سراقب يعودون إلى مقاعد الدراسة، أول عام دراسي بعد التحرير
