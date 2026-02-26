إعادة تشغيل المركز الشمالي للمياه في قبتان الجبل بريف حلب لتأمين وصول مياه الشرب للأهالي

منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل، فرصة لتعزيز الابتكار وبناء شراكات استراتيجية
زيارة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع إلى الجامع العمري في مدينة درعا
مديرية الزراعة في درعا تبدأ بيع غراس الزيتون والرمان والتين للمزارعين
مجموعة من طلاب المدارس في مدينة إدلب يتطوعون لتنظيف قلعة حلب الأثرية لتعود إلى ألقها كواجهة حضارية وسياحية في سوريا بعد التحرير
دمشق.. حكايا متجددة بين أغلفة الكتب في معرض الكتاب
