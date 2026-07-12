مشاهد من عبور الآليات والأهالي على الجسر الحربي العائم بدير الزور

عودة مشفى الأتارب الجراحي إلى العمل بكامل طاقته ما يعزز الواقع الصحي في ريف حلب الغربي
بمشاركة عدد من نجوم الفن في سوريا ومصر.. حفل إطلاق المسلسل الدرامي “عيلة تعمل عمايل”
أطفال ريف درعا الشرقي يرسمون بهجة عيد الأضحى بزيارة آثار ‏بصرى الشام ‏
مشاهد من أعمال تدعيم جسر العشارة في ريف دير الزور الشرقي لضمان سلامة حركة العبور واستمرارها
الرئيس الشرع في كلمة عبر الفيديو إلى المشاركين في حملة “حلب ست الكل”
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