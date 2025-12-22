استمرار نزوح الأهالي من منطقة الليرمون في حلب جراء استهداف قسد المنطقة بالرشاشات وقذائف الهاون
الشيباني: اتفاق الـ 10 من آذار مع قسد يعبر عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي السورية
وزير الخارجية التركي: من الضروري تنفيذ اتفاق الـ 10 من آذار بين الحكومة السورية وقسد
وزير الخارجية والمغتربين: العلاقات بين سوريا وتركيا استراتيجية وتتطور يوماً بعد يوم
مجلس مدينة حمص يتابع تنفيذ مشروع قناة الري في حيي الخالدية والقصور
“أسنانك أقوى” مبادرة لطلاب المدارس لتعزيز صحة الأسنان والوقاية من التسوس في درعا
حملة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب لإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية وضبط التجاوزات
مركز البريد في مدينة الباب بريف حلب يبدأ صرف رواتب العاملين في التربية
Sign in to your account
تذكرني