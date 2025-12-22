مركز البريد في مدينة الباب بريف حلب يبدأ صرف رواتب العاملين في التربية

محافظ حلب: التحرير محطة تاريخية فارقة وبداية معركة البناء
احتفال مدارس بلدة غصم في ريف درعا بذكرى النصر والتحرير
مع اقتراب حلول العام الدراسي افتتاح “سوق عيلتنا” في القنيطرة
إطلاق أسبوع الجنف الأول في مشفى دمشق بالتعاون مع التجمع السوري-الألماني
الرئيس الشرع: لقد انتصرنا للمظلومين والمعذبين والمهجرين قسراً لأمهات الشهداء والمفقودين
