ممثلو شركات عربيةٍ: معرض “ناس تكس” يعزّز الشراكات ويفتح آفاقاً جديدةً في قطاع النسيج
تنافسية عالية ومستويات مهارية واعدة في بطولة الحرية الاحترافية للكيك بوكسينغ
اليوم الثاني لمهرجان السلام في ريف حمص..حوارات وشعر ومعارض تثقيفية وتنموية
شركات محلية: “ناس تكس 2026” خطوة لاستعادة مكانة المنتج الوطني
رابطة الأطباء السوريين في تركيا تنظم ملتقى في إسطنبول للتعريف بأهدافها ومشاريعها
احتفالية عيد مار الياس في جوسية بريف القصير تؤكد قيم المحبة والسلام بحضور السفير البابوي
إطلاق مسابقة “تحدي الثلاثين” في إدلب لتعزيز ممارسة الرياضة والعمل الجماعي بين الشباب
نائب وزير الاقتصاد والصناعة: “ناس تكس” انطلاقة جديدة لتعافي القطاع النسيجي واستعادة مكانته
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