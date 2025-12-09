دمشق ترتدي ثوب الفرح احتفاءً بمرور عام على تحرير سوريا
احتفالية النصر في إدلب حشود في ساحة السبع بحرات في الذكرى الأولى للتحرير
وزير الاتصالات عبد السلام هيكل لـ سانا: تحرير سوريا بداية جديدة بعد سنوات من التضحيات
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح: يوم تحرير سوريا بداية لمعركة البناء
الرئيس الشرع: أسهمت الدبلوماسية السورية في تغيير جذري لصورة سوريا في الخارج
الرئيس الشرع: النظام البائد أسس لكيان يقوم على اللاقانون ونشر الفساد وأمعن في إفقار الشعب
الرئيس الشرع: هنا الشام من هنا عبرت البشرية ومن هنا ستعود من جديد
الرئيس الشرع: نبارك لكم جميعاً ذكرى تحرير سوريا من الطغيان والاستبداد وعودة الوطن إلى أهله
