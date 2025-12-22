العرض الأول لفيلم “ردع العدوان” في دار الأوبرا بدمشق رحلة في ذاكرة النصر الوطني

قافلة مساعدات غذائية وإغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو محافظة السويداء
فرحة العيد وبهجة الانتصار في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بمدينة اللاذقية
فعالية شعبية في مدينة طفس غرب درعا بمناسبة ذكرى انطلاق معركة “ردع العدوان”
لقاء موسع في طرطوس لبحث واقع العمل البحري وتحديات قطاع النقل والشحن
“سوريا من القهر إلى النصر” احتفالية في كلية التربية بجامعة إدلب بمناسبة مرور عام على التحرير
