العرض الأول لفيلم “ردع العدوان” في دار الأوبرا بدمشق رحلة في ذاكرة النصر الوطني
جامعة حلب تكرّم طلابها الخريجين دفعة 2024–2025 الحائزين على المراتب الأولى في الكليات والمعاهد
وزير الصحة يفتتح مشفى سراقب في ريف إدلب لتحسين الواقع الصحي للأهالي في المنطقة
“شارع الميلاد” فعالية ميلادية في كنيسة سلطانة العالم بدمشق
40 شركة محلية في مهرجان “أسواق طرطوس” تشكيلة واسعة وتخفيضات تصل حتى 35 بالمئة
وقفة لعدد من تجار حماة احتجاجاً على تخمينات إيجار المحلات بنظام الفروغ
وزير الصحة مصعب العلي يفتتح عدة مراكز صحية جديدة لدعم القطاع الطبي في محافظة إدلب
